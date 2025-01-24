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Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз сделали вес

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз сделали вес
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Сегодня, 24 января, в Дубае (ОАЭ) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира Road to Dubai Champions Series, который возглавит поединок чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Усман Нурмагомедов — 69,8 кг;
Пол Хьюз — 70,3 кг.

Напомним, Нурмагомедов предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Александра Шаблия. Что касается Хьюза, то он последний бой провёл в октябре 2024 года, победив там раздельным решением судей Эй Джея Макки.

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