Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз сделали вес

Сегодня, 24 января, в Дубае (ОАЭ) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира Road to Dubai Champions Series, который возглавит поединок чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Усман Нурмагомедов — 69,8 кг;

Пол Хьюз — 70,3 кг.

Напомним, Нурмагомедов предыдущий поединок проводил в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Александра Шаблия. Что касается Хьюза, то он последний бой провёл в октябре 2024 года, победив там раздельным решением судей Эй Джея Макки.