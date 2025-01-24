Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шиколай: в лигу пощёчин я бы не подписался

Александр Шиколай: в лигу пощёчин я бы не подписался
Аудио-версия:
Комментарии

Российский музыкант Александр Шиколай, более известный под псевдонимом Alex Terrible, рассказал о своём отношении к популярной лиге пощёчин.

«Сомнительное направление, если честно (смеётся). Понимаю, когда ты в бою получаешь урон, не боишься, размениваешься, а здесь ты просто подставляешься, чтобы ударили. Честно, я бы на это не подписался. Не осуждаю людей, которые этим занимаются, у них стальные яйца и стальные челюсти, но я бы этим точно не занимался. Я не слежу, но мне попадаются видео, где брутальные нокауты или просто удары. Девчонки даже выдерживают, и ты думаешь, как они это делают? Зрелище. А что людям ещё надо? Хлеба и зрелищ. Кто-то про кулачные бои скажет то же самое, что люди ерундой занимаются, без перчаток тем более. Я же тоже выбрал такой путь, не совсем здравый. Да и драки в принципе не совсем здравая тема», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай уже 25 января в Екатеринбурге проведёт бой на голых кулаках в рамках турнира RCC Hard 12, где его соперником станет Мухамедхан Оспанов.

Материалы по теме
«В США люди зажрались». Звезда рок-музыки — о жизни и боях на голых кулаках
Эксклюзив
«В США люди зажрались». Звезда рок-музыки — о жизни и боях на голых кулаках
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android