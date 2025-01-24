Александр Шиколай: в лигу пощёчин я бы не подписался

Российский музыкант Александр Шиколай, более известный под псевдонимом Alex Terrible, рассказал о своём отношении к популярной лиге пощёчин.

«Сомнительное направление, если честно (смеётся). Понимаю, когда ты в бою получаешь урон, не боишься, размениваешься, а здесь ты просто подставляешься, чтобы ударили. Честно, я бы на это не подписался. Не осуждаю людей, которые этим занимаются, у них стальные яйца и стальные челюсти, но я бы этим точно не занимался. Я не слежу, но мне попадаются видео, где брутальные нокауты или просто удары. Девчонки даже выдерживают, и ты думаешь, как они это делают? Зрелище. А что людям ещё надо? Хлеба и зрелищ. Кто-то про кулачные бои скажет то же самое, что люди ерундой занимаются, без перчаток тем более. Я же тоже выбрал такой путь, не совсем здравый. Да и драки в принципе не совсем здравая тема», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Шиколай уже 25 января в Екатеринбурге проведёт бой на голых кулаках в рамках турнира RCC Hard 12, где его соперником станет Мухамедхан Оспанов.