Alex Terrible: не было похоже, что у Джейка Пола были подставные бои

Лидер музыкальной группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, более известный как Alex Terrible, дал комментарий по поводу боксёрского поединка между популярным блогером Джейком Полом и легендарным 58-летним чемпионом прошлых лет Майком Тайсоном.

«Это на самом деле крутое событие. Я уважаю Джейка Пола за то, что он делает. К нему можно относиться по-разному, его многие хейтят, в том числе другие спортсмены, но все понимают, что они бы с ним все выскочили за хороший чек, потому что он популярен. Считаю, что он продвигает бокс, это круто. Отдаю ему своё уважение, потому что он провёл бои с легендами, бывшими чемпионами и показывал хорошие поединки. Сомневаюсь, что это покупные или подставные бои, хотя, конечно, всё может быть, там такие огромные деньги. Но не было похоже, что это подставные бои. Он показывал себя хорошо, и я его за это уважаю. В бою с Тайсоном мы, возможно, другое что-то хотели увидеть, и как-то разочаровались, но представьте, какой там был масштаб. Они же в историю пошли по просмотрам, охватам. Это всем выгодно», — сказал Шиколай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в боксёрском поединке, который состоялся в ноябре 2024 года.