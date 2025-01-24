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Ильяс Хамзин и Борис Медведев в компании Алекса Перейры перед Karate Combat 52

Ильяс Хамзин и Борис Медведев в компании Алекса Перейры перед Karate Combat 52
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Бойцы клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин и Борис Медведев накануне турнира Karate Combat 52 встретились с действующим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

Ильяс Хамзин и Борис Медведев с Алексом Перейрой

Ильяс Хамзин и Борис Медведев с Алексом Перейрой

Фото: RCC

Стоит отметить, что в рамках турнира Karate Combat 52, который состоится в ночь с 24 на 25 января в Майами (США), выступит сестра Алекса, Алине Перейра, у которой он будет угловым секундантом.

Что касается Хамзина, то он в рамках этого турнира сразится с бразильским бойцой Лукасом Мартинсом, а Медведев будет работать в углу Хамзина во время этого боя.

Последний поединок Хамзина состоялся в сентябре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от бразильца Луиса Сезара да Сильвы Джуниора.

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