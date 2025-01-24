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Табисо Мчуну прокомментировал предстоящий бой с Муслимом Гаджимагомедовым

Табисо Мчуну прокомментировал предстоящий бой с Муслимом Гаджимагомедовым
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжёлом весе африканец Табисо Мчуну дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова.

«Муслим Гаджимагомедов, безусловно, является очень хорошим боксёром с отличными регалиями в олимпийском боксе. Но переход из любителей в профессионалы может быть непростым для любого, даже самого именитого и мастеровитого любителя. Как, например, в случае с Евгением Тищенко. И для Гаджимагомедова бой со мной – это серьёзный вызов. Я использую весь свой опыт и навыки, чтобы победить его. Поверьте, я отличаюсь от всех, с кем Муслим когда-либо сталкивался.

Можно ли назвать победы над Лебедевым и Тищенко самыми важными в моей карьере? Безусловно! И Лебедев, и Тищенко – это великие российские боксёры с мировыми наградами. При этом поединки проходили в России. Действительно это мои самые большие достижения, которыми я горжусь. Кстати, хотите верьте или нет, но я ещё боксировал с Артуром Бетербиевым, когда мне было 17 лет (в 2006 году в Баку на командном Кубке мира россиянин победил Мчуну). И это тоже является для меня прекрасным воспоминанием», — приводит слова Мчуну пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, бой между Мчуну и Гаджимагомедовым состоится 31 января в Москве, где возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».

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