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Мераб Двалишвили иронично отредактировал фото Умара Нурмагомедова

Мераб Двалишвили иронично отредактировал фото Умара Нурмагомедова
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили иронично отредактировал и опубликовал фото месячной давности, где экс-претендент на титул Умар Нурмагомедов благодарит руководителей UFC за бой с Двалишвили словами: «Спасибо за подарок».

Мераб Двалишвили троллит Умара Нурмагомедова

Мераб Двалишвили троллит Умара Нурмагомедова

Фото: Из социальных сетей Мераба Двалишвили

Напомним, в январе 2025 года в соглавном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над Умаром Нурмагомедовым, прописав в его послужной список первое в карьере поражение.

Стоит отметить, что Двалишвили в этом бою проводил первую защиту своего чемпионского пояса, который он завоевал в августе 2024 года, победив единогласным решением судей Шона О'Мэлли.

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