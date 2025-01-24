Исраэль Адесанья сделал прогноз на реванш Дрикуса дю Плесси с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья сделал прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом в этом весе Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом весе Шоном Стриклендом.

«Мне кажется, что в этом бою победит Дрикус дю Плесси. И я думаю, что бой будет таким же конкурентным, как и их первое противостояние. Но вполне возможно, что Дрикус уже прочитал его и победит на этот раз более убедительно. Для обоих бойцов это будет тяжёлый бой, но моё предпочтение уходит Дрикусу», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, реванш между Стриклендом и дю Плесси состоится 8 февраля в Австралии, где их противостояние возглавит турнир UFC 312.