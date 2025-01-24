Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья сделал прогноз на реванш Дрикуса дю Плесси с Шоном Стриклендом

Исраэль Адесанья сделал прогноз на реванш Дрикуса дю Плесси с Шоном Стриклендом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья сделал прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом в этом весе Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом весе Шоном Стриклендом.

«Мне кажется, что в этом бою победит Дрикус дю Плесси. И я думаю, что бой будет таким же конкурентным, как и их первое противостояние. Но вполне возможно, что Дрикус уже прочитал его и победит на этот раз более убедительно. Для обоих бойцов это будет тяжёлый бой, но моё предпочтение уходит Дрикусу», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, реванш между Стриклендом и дю Плесси состоится 8 февраля в Австралии, где их противостояние возглавит турнир UFC 312.

Материалы по теме
Дрикус дю Плесси отреагировал на победу Мераба Двалишвили над Умаром Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android