Российские бойцы прошли взвешивание перед турниром Road To Dubai

Сегодня, 24 января, в Дубае состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира PFL: Road To Dubai, в рамках которого выступит целый ряд российских бойцов.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:
Ахмед Магомедов (66,09 кг) — Нэйтан Келли (66,04 кг)
Ибрагим Ибрагимов (66,22 кг) — Кенни Мохоноана (66,68 кг)
(Мохоноана провалил взвешивание и заплатит 20% своего гонорара в пользу соперника)
Ренат Хавалов (61,69 кг) — Клеивер Фернандес (61,64 кг)
Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.