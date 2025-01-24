Российские бойцы прошли взвешивание перед турниром Road To Dubai

Сегодня, 24 января, в Дубае состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира PFL: Road To Dubai, в рамках которого выступит целый ряд российских бойцов.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Ахмед Магомедов (66,09 кг) — Нэйтан Келли (66,04 кг)

Ибрагим Ибрагимов (66,22 кг) — Кенни Мохоноана (66,68 кг)

(Мохоноана провалил взвешивание и заплатит 20% своего гонорара в пользу соперника)

Ренат Хавалов (61,69 кг) — Клеивер Фернандес (61,64 кг)

Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.