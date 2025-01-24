Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российские бойцы прошли взвешивание перед турниром Road To Dubai

Российские бойцы прошли взвешивание перед турниром Road To Dubai
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Дубае состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира PFL: Road To Dubai, в рамках которого выступит целый ряд российских бойцов.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Ахмед Магомедов (66,09 кг) — Нэйтан Келли (66,04 кг)

Ибрагим Ибрагимов (66,22 кг) — Кенни Мохоноана (66,68 кг)
(Мохоноана провалил взвешивание и заплатит 20% своего гонорара в пользу соперника)

Ренат Хавалов (61,69 кг) — Клеивер Фернандес (61,64 кг)

Напомним, главным событием турнира станет бой чемпиона организации в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: пора задуматься о карьере в UFC!
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: пора задуматься о карьере в UFC!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android