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Ринат Фахретдинов не сможет выступить 16 февраля на UFC Fight Night 251

Ринат Фахретдинов не сможет выступить 16 февраля на UFC Fight Night 251
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Известный 33-летний российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов выбыл с турнира UFC Fight Night 251 из-за полученной травмы во время подготовки. В рамках этого шоу Фахретдинов должен был сразиться с бразильцем Габриэлем Бонфимом.

Последний бой Фахретдинова состоялся в октябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Карлосом Леалом Мирандой. На текущий момент Ринат имеет безупречный послужной список из 23 побед, одного поражения и одной ничьей.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 25, который состоится в ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США), станет бой в среднем весе между Джаредом Каннонье и Грегори Родригесом.

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