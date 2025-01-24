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Кори Сэндхаген вызвал на бой Шона О'Мэлли

Кори Сэндхаген вызвал на бой Шона О'Мэлли
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Один из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхаген бросил вызов в сторону экс-чемпиона UFC в этом весе Шона О'Мэлли.

«Давай говорить откровенно, реванш между О’Мэлли и Двалишвили никому не интересен. Шон явно проиграл первый бой и был бы избит во втором. Это не интересно никому. А вот мне сейчас нужен соперник. Мне хочется провести бой как можно скорее, я скучаю без поединков. Прошу руководство UFC устроить мне бой против О'Мэлли как можно скорее», — приводит слова Сэндхагена BJ Penn.

Напомним, Сэндхаген свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей Умару Нурмагомедову.

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