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Лига GFL объявила о подписании контракта с Тони Фергюсоном

Лига GFL объявила о подписании контракта с Тони Фергюсоном
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Новая популярная лига смешанных единоборств GFL (Gloval Fight League) публично объявила на своей странице в социальных сетях о подписании контракта с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном.

Напомним, Фергюсон начал свою профессиональную карьеру в далёком 2008 году и за это время успел провести 36 поединков (25 побед при 11 поражениях).

Свой последний поединок Фергюсон проводил в августе 2024 года, где проиграл удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Это поражение стало для него уже восьмым подряд на протяжении последних пяти лет. В целом Тони не знает побед с июня 2019 года.

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