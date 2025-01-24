Лига GFL объявила о подписании контракта с Тони Фергюсоном

Новая популярная лига смешанных единоборств GFL (Gloval Fight League) публично объявила на своей странице в социальных сетях о подписании контракта с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном.

Напомним, Фергюсон начал свою профессиональную карьеру в далёком 2008 году и за это время успел провести 36 поединков (25 побед при 11 поражениях).

Свой последний поединок Фергюсон проводил в августе 2024 года, где проиграл удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Это поражение стало для него уже восьмым подряд на протяжении последних пяти лет. В целом Тони не знает побед с июня 2019 года.