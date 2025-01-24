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Наоя Иноуэ нокаутировал Е Чун Кима

Наоя Иноуэ нокаутировал Е Чун Кима
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Сегодня, 24 января, в Японии состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе японца Наои Иноуэ против корейца Е Чун Кима.

Всего несколько раундов Иноуэ потратил на разведку, после чего начал взвинчивать темп боя и в четвёртом раунде отправил своего соперника на настил мощнейшей комбинацией ударов в голову. Ким не смог продолжить поединок до счёта «10», и была объявлена победа чистым нокаутом в пользу Иноуэ.

Таким образом, Иноуэ одержал уже 29-ю победу в своей карьере (26-ю досрочно) и продолжает вести свой безупречный послужной список, сохраняя все титулы второго легчайшего дивизиона.

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