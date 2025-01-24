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Майрис Бриедис назвал фаворита боя между Дэвидом Бенавидесом и Давидом Моррелем

Майрис Бриедис назвал фаворита боя между Дэвидом Бенавидесом и Давидом Моррелем
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Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис сделал свой прогноз на предстоящий бой обладателя временного титула WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса против обычного чемпиона WBA в этом дивизионе Давида Морреля.

«Я думаю, что Дэвид Бенавидес фаворит в этом поединке, но, если бы мне пришлось делать денежную ставку, я бы поставил на Морреля. Спросите почему? Всё просто, он моложе и он с Кубы. Кубинская школа бокса очень сильная, это поголовно голодные боксёры, которые оттачивают свои навыки до совершенства, чтобы осуществить свою мечту. Они работают в залах с невероятной отдачей. Конечно, молодость — это одно, а опыт, которого у Бенавидеса больше, уже другое, но всё же я выберу Морреля. Возможно, из-за того, что он, как и я, Козерог по гороскопу. 55 на 45 в пользу Морреля за счёт его техники», — сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Бенавидесом и Моррелем состоится 1 февраля в США.

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