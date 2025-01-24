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Чейл Соннен не согласен с судейским решением в бою Двалишвили против Нурмагомедова

Чейл Соннен не согласен с судейским решением в бою Двалишвили против Нурмагомедова
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Известный ветеран UFC, а также аналитик Чейл Соннен не согласен с судейским решением в поединке между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-претендентом в лице Умара Нурмагомедова.

«Мне показалось, что Умар выиграл тот бой. Когда была объявлена победа Мераба, я думал, что вся собравшаяся публика будет освистывать это решение, но в итоге я оказался в одиночестве, а всех всё устроило. Я был уверен, что Умару отдадут первые три раунда, а четвёртый и пятый Мерабу. Решающим в этом поединке стал третий раунд, потому что первые два и последние два безоговорочные раунды, там было понятно, кто из них был лучше. Но я не согласен, что Мераб лучше выглядел в этом противостоянии», — сказал Соннен на видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 311, который проходил в Лос-Анджелесе.

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