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Наоя Иноуэ прокомментировал победу над Кимом

Наоя Иноуэ прокомментировал победу над Кимом
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Абсолютный чемпион мира в первом полулёгком весе японец Наоя Иноуэ дал комментарий после сокрушительной победы над корейцем Е Чун Кимом.

«Во-первых, хочу поблагодарить своего соперника за то, что он согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении. Это заслуживает уважения.

Я почти уверен, что 2025 год станет для меня самым большим годом в карьере. В этом году я поеду за границу. Весной я буду в Лас-Вегасе, чтобы показать вам отличный бой… В этом году я буду драться в Лас-Вегасе и Саудовской Аравии», — приводит слова Иноуэ Boxing Scene.

Напомним, сегодня, 24 января, в Японии Иноуэ нокаутировал Кима в четвёртом раунде.

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