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Боб Арум высказался о возможном завершении карьеры Джервонты Дэвиса

Боб Арум высказался о возможном завершении карьеры Джервонты Дэвиса
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Легендарный 93-летний промоутер Боб Арум высказался по поводу слухов о том, что действующий чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис может завершить карьеру.

«Я, конечно, не могу сказать, что удивлюсь такому факту, ведь порой такие талантливые и молодые бойцы, как Джервонта Дэвис, разочаровываются и уходят из бокса. Первые мысли, которые приходят в голову таких, как он: «Мне надо завершить карьеру». Он говорит об этом на эмоциях, не обдумывая последствия. Я не близок с ним и его командой и не знаю, о чём он, конечно, думает, но если он решит всё же уйти из бокса — меня это немного шокирует», — сказал Арум на YouTube-канале FightHype.

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