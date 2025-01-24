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«51 на 49». Боксёр Сергеев сделал прогноз на реванш Бетербиев — Бивол

«51 на 49». Боксёр Сергеев сделал прогноз на реванш Бетербиев — Бивол
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Боксёр Сергей Сергеев высказался насчёт предстоящего реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе. Поединок состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Честно, я болею за обоих. Мне нравится то, что делает в ринге Дима, Артур больше панчер. В первом поединке я бы дал ничью. В последних раундах Дима отдал инициативу, и я бы дал там ничью. Сейчас считаю, что бой будет намного интереснее. В первом бою осторожничали, а Артур выложился на все 100%. Думаю, они знали, что будет реванш. Если бы надо было поставить, я бы отдал предпочтение Диме Биволу. Такое, 51 на 49 отдал бы», — сказал Сергеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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