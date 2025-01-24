Сергей Сергеев: Кубок России по боксу важнее чемпионата

Российский боксёр Сергей Сергеев объяснил, почему считает Кубок России по боксу важнее чемпионата России по боксу.

«Считаю, что Кубок России важнее чемпионата России. Это уже отбор на чемпионат мира, что даёт о себе знать. Чемпионат России тоже важен, там выступают такие же бойцы, которые здесь в восьмёрке. Просто когда мы готовились, нам дали понять, что Кубок России будет отбором на чемпионат мира. Так что да, Кубок России — важнее», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее Сергеев высказался насчёт предстоящего реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе.