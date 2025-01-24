Сергеев дал прогноз на бой Гаджимагомедова с побеждавшим Лебедева Мчуну

Российский боксёр Сергей Сергеев дал прогноз на поединок действующего чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова с экс-претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе африканцем Табисо Мчуну, который побеждал Дениса Лебедева.

«Муслим в профессиональном боксе сильно прибавил. Чувствуется, что он в своей весовой категории. Мчуну – это очень опытный боец, боксировал с топовыми соперниками. Муслим моложе, и думаю, что заберет поединок на классе. Я всей душой болею за Муслима, он капитан нашей сборной», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, бой между Мчуну и Гаджимагомедовым состоится 31 января в Москве, где возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».