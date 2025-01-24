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Роберт Уиттакер рассказал, что его больше всего удивило в поединке с Хамзатом Чимаевым

Роберт Уиттакер рассказал, что его больше всего удивило в поединке с Хамзатом Чимаевым
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что его больше всего удивило в поединке с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой состоялся на турнире UFC 308 и завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
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Роберт Уиттакер

«Больше всего меня удивил его тейкдаун. Хамзат просто пошёл в ноги с расстояния в 2 м! Всё остальное было лишь его частью. Хамзат очень хорош в том, чтобы удерживать позицию в борьбе. Мы знали об этом и делали упор на этом аспекте при подготовке к нему. Большую часть времени в лагере я был словно тряпичной куклой. Поэтому в бою с Чимаевым чувствовал себя комфортно.

Тем не менее защищаться от его борьбы было тяжело. Единственное, что могу посоветовать его следующим соперникам, — уходите в сторону. Поскольку, как только встанешь у сетки, Чимаев заберёт твои лодыжки и стащит вниз. Этот первый тейкдаун было трудно остановить, очень трудно», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

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