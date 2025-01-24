Дариуш ответил, кто является для Махачева самым сложным оппонентом в лёгком весе UFC

Американо-иранский боец UFC Бенеил Дариуш ответил, кто прямо сейчас является для чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева наиболее сложным соперником в категории до 70 кг.

«Это Макс Холлоуэй. Почему? Его очень трудно держать на земле, у него есть отличное кардио и он выбрасывает сумасшедший объём ударов. Именно эти вещи могут стать настоящим испытанием для Ислама в бою», — приводит слова Дариуша портал The Sports Rush.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.