Усман Нурмагомедов: Пол Хьюз ничем меня не удивит. Прикончу этого парня за первые 15 минут

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился прогнозом на свой бой с представителем Ирландии Полом Хьюзом.

«После первого раунда я почувствую, что из себя представляет Пол Хьюз. Технически он меня ничем не удивит. У него есть немного навыков в боксе, киков, неплохая защита от тейкдаунов, и всё. Прикончу этого парня либо по итогу пяти раундов, либо за первые три раунда», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюхом состоится на турнире PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.