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Усман Нурмагомедов: Пол Хьюз ничем меня не удивит. Прикончу этого парня за первые 15 минут

Усман Нурмагомедов: Пол Хьюз ничем меня не удивит. Прикончу этого парня за первые 15 минут
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился прогнозом на свой бой с представителем Ирландии Полом Хьюзом.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

«После первого раунда я почувствую, что из себя представляет Пол Хьюз. Технически он меня ничем не удивит. У него есть немного навыков в боксе, киков, неплохая защита от тейкдаунов, и всё. Прикончу этого парня либо по итогу пяти раундов, либо за первые три раунда», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюхом состоится на турнире PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

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