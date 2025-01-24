Сауль Альварес однозначно ответил, когда планирует завершить карьеру боксёра

Чемпион мира по боксу по версии WBO, WBC WBA Super, The Ring во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес однозначно ответил, когда планирует завершить карьеру профессионального боксёра.

«Не знаю, но, очевидно, я приближаюсь [к уходу на пенсию]. Но чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо. Однако, может быть, в 38 лет [уйду на пенсию]? Да, 38 лет — идеальное время, чтобы начать думать об этом», — приводит слова Альвареса портал talkSPORT.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе, Альварес разделил ринг с пуэрто-риканским боксёром Эдгаром Берлангой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей.