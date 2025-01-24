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Никита Крылов проведёт следующий бой с бывшим претендентом на титул UFC — инсайдер

Никита Крылов проведёт следующий бой с бывшим претендентом на титул UFC — инсайдер
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Российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Никита Крылов проведёт следующий поединок против бывшего претендента на титул чемпиона UFC в категории до 93 кг американца Доминика Рейеса на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля. Об этом сообщил журналист авторитетного издания MMA Fighting Деймон Мартин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Никита не дрался почти два года. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 220 в марте 2023 года, Крылов победил удушающим приёмом (треугольник) представителя США Райана Спэнна. Для россиянина эта победа стала третьей подряд.

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