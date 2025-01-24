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Царукян — Чарльзу Оливейре: не бойся произносить моё имя. Обещаю, сильно бить не буду

Царукян — Чарльзу Оливейре: не бойся произносить моё имя. Обещаю, сильно бить не буду
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе армянин Арман Царукян обратился к экс-чемпиону UFC в категории до 70 кг бразильцу Чарльзу Оливейре. который ранее заявлял, что именно он должен стать следующим соперником действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«У претендента №1 есть имя — это Арман Царукян. Если кто-то хочет забрать этот статус себе, то ему следует биться со мной — я готов и открыт к этому. Не бойтесь произносить моё имя. Обещаю, не буду бить слишком сильно», — подписал Царукян пост на своей странице в социальных сетях, прикрепив к нему фотографии с поединка против Чарльза Оливейры.

Напомним, Царукян уже дрался с Оливейрой на турнире UFC 300. Тогда победу одержал Арман раздельным решением судей.

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