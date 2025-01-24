Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест

Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест
Аудио-версия:
Комментарии

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Расследование обнаружило в крови Поветкина запрещённое вещество остарин в образце, который был предоставлен спортсменом в 2014 году. Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов, широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности.

После того как спортсмен был уведомлён о деле и проинформирован о своих процессуальных правах, он решил не оспаривать результат. ITA вынесло решение о четырёхлетней дисквалификации Поветкина начиная с 21 октября 2024 года и до 20 октября 2028 года.

Кроме того, результаты спортсмена на допинг с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения спортсмена 9 сентября 2024 года были аннулированы», — сказано в пресс-релизе организации.

Напомним, Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

Материалы по теме
«Какие-то сказки». Поветкин прокомментировал обвинения в допинге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android