Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBA в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Расследование обнаружило в крови Поветкина запрещённое вещество остарин в образце, который был предоставлен спортсменом в 2014 году. Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов, широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности.

После того как спортсмен был уведомлён о деле и проинформирован о своих процессуальных правах, он решил не оспаривать результат. ITA вынесло решение о четырёхлетней дисквалификации Поветкина начиная с 21 октября 2024 года и до 20 октября 2028 года.

Кроме того, результаты спортсмена на допинг с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения спортсмена 9 сентября 2024 года были аннулированы», — сказано в пресс-релизе организации.

Напомним, Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 — нокаутом), три поражения и одна ничья.