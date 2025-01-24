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Артур Бетербиев пожал суммарно почти 600 кг за один подход, занимаясь с гантелями

Артур Бетербиев пожал суммарно почти 600 кг за один подход, занимаясь с гантелями
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев во время тренировки с гантелями пожал суммарно почти 600 кг.

Каждая его гантель весит 110 фунтов (49,8 кг). И Артур шесть раз пожал оба снаряд за один подход. Таким образом, ему удалось поднять 597,6 кг.

Напомним, следующий поединок Бетербиев проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет соотечественник Дмитрий Бивол. Для боксёров это будет реванш.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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