Фанаты Нурмагомедова и Хьюза подрались между собой после церемонии взвешивания

Фанаты чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова и представителя Ирландии Пола Хьюза подрались между собой после того, как бойцы прошли церемонию взвешивания и провели финальную битву взглядов.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится на турнире PFL, который пройдёт 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.