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Фанаты Нурмагомедова и Хьюза подрались между собой после церемонии взвешивания

Фанаты Нурмагомедова и Хьюза подрались между собой после церемонии взвешивания
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Фанаты чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова и представителя Ирландии Пола Хьюза подрались между собой после того, как бойцы прошли церемонию взвешивания и провели финальную битву взглядов.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится на турнире PFL, который пройдёт 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

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