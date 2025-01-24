Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: Стрикленд уже предлагал «биться до смерти». А теперь вспомните его в первом бою

Дю Плесси: Стрикленд уже предлагал «биться до смерти». А теперь вспомните его в первом бою
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Ранее тот обратился к дю Плесси с предложением драться только в стойке в реванше, который состоится на UFC 312.

«Шон перед первым боем уже предлагал мне «биться до смерти». И я был готов к этому. На протяжении 23 минут я шёл на Стрикленда. Но что сделал этот парень? Бил чёртовы джебы. В следующем поединке против Пауло Косты Шон не изменил себе и делал тоже самое. Значит «биться до смерть», Шон?

Стрикленд просто знает много фраз, которые звучат довольно круто. Но я разоблачаю таких фальшивых парней, как он. А что касается его недавного предложения — какой в нём смысл после того, как мы увидели от Шона в первом бою? К тому же, я здесь не для того, чтобы заключать соглашения, а побеждать», — приводит слова дю Плесси портал FOX Sports Australia.

Материалы по теме
Стрикленд предложил дю Плесси драться только в стойке в реванше. Дрикус однозначно ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android