Дю Плесси: Стрикленд уже предлагал «биться до смерти». А теперь вспомните его в первом бою

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Ранее тот обратился к дю Плесси с предложением драться только в стойке в реванше, который состоится на UFC 312.

«Шон перед первым боем уже предлагал мне «биться до смерти». И я был готов к этому. На протяжении 23 минут я шёл на Стрикленда. Но что сделал этот парень? Бил чёртовы джебы. В следующем поединке против Пауло Косты Шон не изменил себе и делал тоже самое. Значит «биться до смерть», Шон?

Стрикленд просто знает много фраз, которые звучат довольно круто. Но я разоблачаю таких фальшивых парней, как он. А что касается его недавного предложения — какой в нём смысл после того, как мы увидели от Шона в первом бою? К тому же, я здесь не для того, чтобы заключать соглашения, а побеждать», — приводит слова дю Плесси портал FOX Sports Australia.