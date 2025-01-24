Северин: думаю, Мчуну победит Гаджимагомедова

Российский боксёр Александр Северин дал прогноз на поединок действующего чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова с экс-претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе африканцем Табисо Мчуну, который побеждал Дениса Лебедева.

«Думаю, что Табисио Мчуну выиграет Муслима Гаджимагомедова, но болеть буду за россиянина. Мчуну очень хорошо подстраивается под наших ребят и приезжает в другую сторону не для того, чтобы отбывать номер — об этом говорят его победы над Денисом Лебедевым и Евгением Тищенко. Поэтому Муслиму точно придется не просто и нужно выдать максимум в день боя», — сказал Северин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Мчуну и Гаджимагомедовым состоится 31 января в Москве, где возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».