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Дрикус дю Плесси: Ислам Махачев — невероятный чемпион и великий боец

Дрикус дю Плесси: Ислам Махачев — невероятный чемпион и великий боец
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о выступлении действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в бою с представителем Бразилии Ренато Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

«Ислам продемонстрировал невероятное выступление. Мойкано — крутой боец, и то, что Ислам сделал [с ним], заслуживает уважения. Махачев — невероятный чемпион и великий боец», — приводит слова дю Плесси портал FOX Sports Australia.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.

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