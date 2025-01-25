Дрикус дю Плесси: Ислам Махачев — невероятный чемпион и великий боец

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о выступлении действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в бою с представителем Бразилии Ренато Мойкано.

«Ислам продемонстрировал невероятное выступление. Мойкано — крутой боец, и то, что Ислам сделал [с ним], заслуживает уважения. Махачев — невероятный чемпион и великий боец», — приводит слова дю Плесси портал FOX Sports Australia.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Ислам Махачев провёл бой с бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой российского атлета удушающим приёмом (Д'Арсе) в первом раунде. Таким образом, Махачев побил рекорд по защитам титула в лёгком весе, отстояв свой пояс в четвёртый раз.