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Дю Плесси ответил Махачеву насчёт того, что тот может стать чемпионом в среднем весе

Дю Плесси ответил Махачеву насчёт того, что тот может стать чемпионом в среднем весе
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву насчёт того, что тот может стать чемпионом в дивизионе до 84 кг.

«И отдельное уважение ему за то, что он сказал после боя (о том, что может стать чемпионом в трёх весовых категориях. — Прим. «Чемпионата»). Я не придал этому особого значения с тех пор. Сейчас мой фокус стоит на реванше с Шоном Стриклендом, ни на чём другом.

Тем не менее хорошо, что Махачев заявил так о себе. Сейчас Ислам не получит этот бой — в этом не было бы смысла. Но если наступит момент, когда никто не бросит мне вызов, не будет других оппонентов… да, было бы круто [подраться с ним].

Он тренируется с природными средневесами. Но чемпион UFC в этом дивизионе только один. Так что спасибо ему за сказанное, но это не имеет значения, поскольку я его одолею в любом случае. Как и я, он держится молодцом. Махачев — крупный для лёгкого веса парень, а я — крупный средневес. Между нами большая разница в габаритах», — приводит слова дю Плесси портал FOX Sports Australia.

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