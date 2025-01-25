Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны финалисты Кубка России по боксу

Стали известны финалисты Кубка России по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

24 января в Самаре состоялись полуфинальные поединки Кубка России по боксу, по итогу которых стали известны финалисты соревнований.

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинск) и Володя Мнацаканян (Московская область)
До 51 кг: Баир Батлаев (Бурятия) и Артур Нагапетян (Москва)

До 54 кг: Максим Кузнецов (Кировская область) и Курбан Байранбеков (Забайкальский край)
До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) и Андрей Пегливанян (Краснодарский край)

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) и Константин Опольский (Московская область, Республика Карелия)
До 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) и Сандан Санданов (Бурятия)

До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская республика) и Евгений Кооль (Краснодарский край)
До 71 кг: Алексей Скомороха (Красноярский край) и Сергей Колденков (Нижегородская область)

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика) и Сергей Сергеев (Республика Татарстан)
До 80 кг: Алакпер Гезалов (Самарская область) и Джамбулат Бижамов (Тульская область)

До 86 кг: Хасмагомед Джаватханов (Республика Дагестан) и Дмитрий Карманов (Хабаровский край)
До 92 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область) и Денис Козлов (Республика Мордовия)
Свыше 92 кг: Давид Суров (Краснодарский край) и Светослав Тетерин (Рязанская, Московская области)

Материалы по теме
Сергей Сергеев: Кубок России по боксу важнее чемпионата
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android