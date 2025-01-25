Стали известны финалисты Кубка России по боксу

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24 января в Самаре состоялись полуфинальные поединки Кубка России по боксу, по итогу которых стали известны финалисты соревнований.

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинск) и Володя Мнацаканян (Московская область)

До 51 кг: Баир Батлаев (Бурятия) и Артур Нагапетян (Москва)

До 54 кг: Максим Кузнецов (Кировская область) и Курбан Байранбеков (Забайкальский край)

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) и Андрей Пегливанян (Краснодарский край)

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) и Константин Опольский (Московская область, Республика Карелия)

До 63,5 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург) и Сандан Санданов (Бурятия)

До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская республика) и Евгений Кооль (Краснодарский край)

До 71 кг: Алексей Скомороха (Красноярский край) и Сергей Колденков (Нижегородская область)

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика) и Сергей Сергеев (Республика Татарстан)

До 80 кг: Алакпер Гезалов (Самарская область) и Джамбулат Бижамов (Тульская область)

До 86 кг: Хасмагомед Джаватханов (Республика Дагестан) и Дмитрий Карманов (Хабаровский край)

До 92 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область) и Денис Козлов (Республика Мордовия)

Свыше 92 кг: Давид Суров (Краснодарский край) и Светослав Тетерин (Рязанская, Московская области)