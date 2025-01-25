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Магомед Гаджиясулов, Виктория Дудакова и Игорь Потеря исключены из ростера UFC

Магомед Гаджиясулов, Виктория Дудакова и Игорь Потеря исключены из ростера UFC
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Три бойца смешанных единоборств — российские спортсмены Магомед Гаджиясулов и Виктория Дудакова, а также украинец Игорь Потеря — были исключены из ростера UFC.

31-летний Магомед Гаджиясулов на турнире UFC Fight Night 249 11 января 2025 года потерпел первое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей бразильцу Бруно Лопесу. 25-летняя Виктория Дудакова на этом же турнире проиграла второй бой подряд, уступив техническим нокаутом американке Фатиме Клайн, и спровоцировала скандал с пощёчиной своему тренеру после поражения.

28-летний Игорь Потеря также на UFC Fight Night 249 потерпел поражение техническим нокаутом от бразильца Марко Тулио.

Видео: Как появился UFC

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