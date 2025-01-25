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Ильяс Хамзин проиграл дебютный бой в Karate Combat из-за запрещённого удара локтем

Ильяс Хамзин проиграл дебютный бой в Karate Combat из-за запрещённого удара локтем
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33-летний российский боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин проиграл дисквалификацией дебютный бой в лиге Karate Combat с 36-летним экс-бойцом UFC и бывшим чемпионом Brave бразильцем Лукасом Мартинсом.

Во втором раунде поединка, владея преимуществом, Хамзин перевёл Лукаса в партер, но при добивании нанёс ему несколько запрещённых ударов локтем. Российский боец был дисквалифицирован, победа присуждена его сопернику.

Это поражение стало шестым в профессиональной карьере Хамзина, также на его счету 12 побед, восемь из которых — нокаутом.

Видео: Хамзин о конфликте команды Петра Яна и Мераба Двалишвили

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