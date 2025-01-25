Адесанья: без меня в среднем весе скучно. Пришло время сделать его снова интересным

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился своими эмоциями накануне поединка с топовым французским бойцом UFC Нассурдином Имавовым, который станет главным событием турнира UFC Fight Night 250.

«Всегда полезно что-то менять в своей жизни, но, в конце концов, это просто бой. Для фанатов, которые любят этот шум перед поединком, подготовка будет скучной, но сам бой будет очень захватывающим. Для меня главное — доказать самому себе, что я всё ещё тот самый парень. Знаю, что являюсь одним из лучших, если не лучшим. И по-прежнему чувствую, что развиваюсь, и хочу показать миру, чего я стою. Без меня средний вес становится скучным. Поэтому пришло время сделать его интересным», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.