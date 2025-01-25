Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL: Road to Dubai
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков — Тим Джонсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Вадим Немков — Тим Джонсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 25 января, в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series. В соглавном событии вечера пройдёт противостояние между бывшим обладателем титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и экс-бойцом UFC американцем Тимоти Джонсоном. Бой состоится в тяжёлом весе.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 23:15 МСК
Вадим Немков
Не началось
Тим Джонсон

Поединок начнётся не ранее 23:15 по московскому времени. В России турнир будет транслироваться на платформе Okko. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию всего ивента.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Немков победил удушающим приёмом представителя Бразилии Бруно Каппеллоцу.

Материалы по теме
PFL Champions Series: брат Хабиба защищает титул, Немков рвётся к поясу! LIVE
Live
PFL Champions Series: брат Хабиба защищает титул, Немков рвётся к поясу! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android