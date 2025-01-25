Вадим Немков — Тим Джонсон: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 января, в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series. В соглавном событии вечера пройдёт противостояние между бывшим обладателем титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и экс-бойцом UFC американцем Тимоти Джонсоном. Бой состоится в тяжёлом весе.

Поединок начнётся не ранее 23:15 по московскому времени. В России турнир будет транслироваться на платформе Okko. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию всего ивента.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Немков победил удушающим приёмом представителя Бразилии Бруно Каппеллоцу.