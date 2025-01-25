Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 января, в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series. В соглавном событии вечера пройдёт противостояние между действующим обладателем титула Bellator в лёгкой весовой категории россиянином Усманом Нурмагомедовым и представителем Ирландии Полом Хьюзом.

Поединок начнётся не ранее 23:45 по московскому времени. В России турнир будет транслироваться на платформе Okko. Кроме того, «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию всего ивента.

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.