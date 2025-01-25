Инсайдер сообщил, когда и против кого Тим Цзю проведёт следующий бой

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-2, 17 KO) проведёт следующий поединок против представителя США Джозефа Спенсера (19-1, 11 КО) в апреле. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер и журналист Дэн Рафаэль.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.