Марвин Веттори возглавит один из турниров UFC. Назван соперник — источник

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори проведёт реванш с топовым грузинским бойцом UFC Романом Долидзе на турнире UFC Fight Night 254, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает авторитетный американский портал MMAJunkie.

Напомним, первый поединок между Веттори и Долидзе состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Тогда бой продлился все три раунда и завершился победой итальянского атлета единогласным решением судей. С момента этой встречи Марвин провёл лишь один бой, в котором проиграл. Долидзе же идёт с рекордом 2-1.