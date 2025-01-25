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Пол Хьюз — перед боем с Усманом Нурмагомедовым: сомневающимся снова придётся замолчать

Пол Хьюз — перед боем с Усманом Нурмагомедовым: сомневающимся снова придётся замолчать
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Ирландский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Пол Хьюз поделился своим настроем на поединок с действующим обладателем чемпионского титула Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:45 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

«Сомневающимся снова придётся замолчать», — написал Хьюз на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Усманом и Хьюзом состоится на турнире PFL, который состоится сегодня, 25 января.

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.

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