Пол Хьюз — перед боем с Усманом Нурмагомедовым: сомневающимся снова придётся замолчать

Ирландский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Пол Хьюз поделился своим настроем на поединок с действующим обладателем чемпионского титула Bellator в категории до 70 кг россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«Сомневающимся снова придётся замолчать», — написал Хьюз на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Усманом и Хьюзом состоится на турнире PFL, который состоится сегодня, 25 января.

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 — досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять — досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.