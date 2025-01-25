«Политическая история чистой воды». Кравцов — о дисквалификации Поветкина

Известный российский менеджер и тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов прокомментировал дисквалификацию Международным агентством допинг-тестирования (ITA) бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA россиянина Александра Поветкина за то, что в его анализах аз 2014 год был найден запрещённый к употреблению остарин.

«Это политическая история чистой воды. Александр всегда позиционировался как Русский Витязь. Он один из первых, кто попал в санкционный список. Это чисто политизированная история в сторону российского спорта. Пытаются высосать ситуацию из пальца», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 — нокаутом), три поражения и одна ничья.