Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL: Road to Dubai
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов объяснил, как дисквалификация помешает Поветкину вернуться в бокс

Кравцов объяснил, как дисквалификация помешает Поветкину вернуться в бокс
Комментарии

Известный российский менеджер и тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов объяснил, как дисквалификация Международным агентством допинг-тестирования (ITA) помешает бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBA россиянину Александру Поветкину вернуться в бокс.

«Это помешает. Помешает точно. У нас все бои санкционируются Федерацией бокса России. А она сотрудничает с этими организациями. И любители, и профессионалы», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за того, что в его анализах за 2014 год было обнаружено запрещённое к употреблению вещество — остарин.

Материалы по теме
Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за проваленный допинг-тест
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android