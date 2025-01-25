Кравцов объяснил, как дисквалификация помешает Поветкину вернуться в бокс

Известный российский менеджер и тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов объяснил, как дисквалификация Международным агентством допинг-тестирования (ITA) помешает бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBA россиянину Александру Поветкину вернуться в бокс.

«Это помешает. Помешает точно. У нас все бои санкционируются Федерацией бокса России. А она сотрудничает с этими организациями. И любители, и профессионалы», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за того, что в его анализах за 2014 год было обнаружено запрещённое к употреблению вещество — остарин.