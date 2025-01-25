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Александр Поветкин прокомментировал дисквалификацию на 4 года за проваленный допинг-тест

Александр Поветкин прокомментировал дисквалификацию на 4 года за проваленный допинг-тест
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA россиянин Александр Поветкин прокомментировал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) отстранить его от участия в боях на четыре года.

«Это полная глупость. Даже комментировать не хочется», — приводит слова Поветкина портал «Матч ТВ».

Напомним, Поветкина дисквалифицировали из-за того, что в его анализах за 2014 год было обнаружено запрещённое к употреблению вещество — остарин.

Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

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