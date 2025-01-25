Тактаров — о снятии Царукяна с UFC 311: я и отравленный выходил, чтобы людей не подводить

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о снятии топового армяно-российского бойца UFC Армана Царукяна из-за травмы спины с поединка против чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, который должен был состояться 19 января на турнире UFC 311.

«Царукяна долго не будут теперь выпускать на титульный поединок. Потому что подвёл. Когда человек вас подводит, как вы к этому относитесь? Подвёл один раз — значит, подведёт и второй раз. Такое рассуждение будет у всех. В том числе у тех, кто принимает решения. Сколько можно уже подводить? 18 тыс. человек тебя ждут, надеются. Тем более сделали турнир в Лос-Анджелесе, армянский город.

Я, чтобы людей не подводить, выходил и со сломанной рукой, и отравленный, и просто с травмами. Никого это не парило. И оправдываться за то, что ты плохо выступил, не имеет никакого смысла», — сказал Тактаров во время прямого эфира, который шёл на его странице в социальных сетях.