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В сборной России ответили на вопрос о состоянии избитого Дмитрия Двали

В сборной России ответили на вопрос о состоянии избитого Дмитрия Двали
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал о состоянии чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали.

«Мы с Димой поддерживаем связь, дай бог, чтобы у него по здоровью всё поправилось. Стараемся лишний раз не звонить, не тревожить, процесс вроде бы идёт у него. Дай бог, чтобы Дима выздоровел и вернулся в команду, но это будет очень нескоро, если будет вообще. Главное — здоровье, остальное будет», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в конце июля СМИ сообщили, что Двали был избит группой мужчин в Крыму, заступившись за молодого человека. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

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