Фархутдинов: конечно, сборная России поедет на ЧМ-2025 по боксу за первым местом

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, какая цель стоит перед национальной командой на чемпионате мира по боксу в текущем году.

«Конечно, едем за первым общекомандным местом, будем стараться добиться именно этого. Команда у нас хорошая», — сказал Фархутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Мужской чемпионат мира по боксу 2025 года состоится в мае в Астане (Казахстан), а среди женщин — в марте в Белграде (Сербия).

Два чемпионата мира по боксу среди мужчин проводились в Белграде в 1978 и 2021 годах. Женский турнир по боксу проходил в Астане в 2016 году.

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