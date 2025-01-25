Главный тренер сборной России рассказал, при каких условиях можно ехать на ОИ

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, при каких условиях национальная команда примет участие в Олимпийских играх.

«Конечно, очень хочется принять участие в таких стартах, как Олимпийские игры. Мы пока ждём каких-то подвижек. Но мы, боксёры, всегда выступаем под гимном и флагом. Сейчас вот в Болгарии отличный турнир, но мы туда не поехали. Боксёры не будут выступать без родины, без флага и гимна! На Олимпийские игры мы тоже поедем только на наших условиях», — сказал Фархутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о состоянии избитого Дмитрия Двали.