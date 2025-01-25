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Эдуард Саввин стал первым обладателем Кубка России по боксу

Эдуард Саввин стал первым обладателем Кубка России по боксу
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Сегодня, 25 января, в Самаре состоялся финальный поединок Кубка России по боксу в полулёгкой весовой категории (до 57 кг) между представителем Санкт-Петербурга Эдуардом Саввиным и уроженцем Краснодарского края Андреем Пегливаняном.

Бой продлился всю дистанцию и завершился победой боксёра из Санкт-Петербурга раздельным решением судей.

Также обладателем Кубка России стал Всеволод Шумков, но в категории до 60 кг. Он победил единогласным решением судей Константина Опольского.

Эдуарду 24 года. Он является чемпионом Европы, мастером спорта России, трёхкратным чемпионом РФ (2021, 2022, 2024), а также четвертьфиналистом чемпионата мира 2021 года по боксу и так далее. На любительском ринге Саввин провёл 48 боёв, в 39 из которых одержал победу.

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