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Шумков: переходы между любителями и профи? Никому не советую так делать

Шумков: переходы между любителями и профи? Никому не советую так делать
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Обладатель Кубка России по боксу в весовой категории до 60 кг Всеволод Шумков поделился мнением о переходе атлетов из любительского в профессиональный бокс.

«Постоянные переходы между профессиональным и любительским боксом? Я справился, но, честно, никому не советую так делать. Лучше закончить любительскую карьеру и потом перейти в профессионалы. Прыгать туда-сюда неудобно. Почему? У меня был бой за титул чемпиона мира 10 раундов, и я боксировал в нём как любитель. Все 10 раундов в одном темпе старался поддерживать и очень устал», — передаёт слова Шумкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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